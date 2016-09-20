«Полит.ру» проводит опрос об итогах выбора в Госдуму

18 сентября граждане России выбирали депутатов Госдумы нового созыва. По результатам подсчета 99,5% голосов «Единая Россия» набрала 54,19%, КПРФ – 13,34%, ЛДПР – 13,15%, «Справедливая Россия» – 6,22%, «Родина» – 1,5%, «Гражданская платформа» – 0,22%.

Таким образом, ЕР получит 343 места в Думе, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, Справедливая Россия – 23. По одному месту у «Родины» и «Гражданской платформы». Кроме того, в Думу прошел самовыдвиженец Владислав Резник.

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагает читателям оценить итоги выборов в Госдуму.