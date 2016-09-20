Читатели «Полит.ру» остались довольны результатами выборов в Госдуму

18 сентября граждане России выбирали депутатов Госдумы нового созыва. «Единая Россия» получит 343 места в Думе, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, Справедливая Россия – 23. По одному месту у «Родины» и «Гражданской платформы». Кроме того, в Думу прошел самовыдвиженец Владислав Резник.

В традиционном опросе «Полит.ру» попросил читателей оценить итоги выборов в Госдуму. Большинство респондентов отметили, что довольны результатами выборов.

Итоги опроса:

Я доволен(льна) результатами – 41,8%

Все было известно еще до выборов – 32,4%

Я недоволен(льна) результатами – 22,2%

Результаты стали полной неожиданностью – 2,9%

Я еще не определился(ась) со своим решением – 0,7%.