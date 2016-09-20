20 сентября 2016, 10:07
Порошенко провел переговоры с Клинтон
Президент Украины Петр Порошенко встретился с кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает правительственная пресс-служба.
Порошенко рассказал Клинтон о ситуации в Донбассе и подтвердил, что ожидает от США дальнейшей поддержки Украины. Еще одной темой для обсуждения стали антироссийские санкции.
На своей странице в Facebook Порошенко поблагодарил Клинтон «за постоянную и твердую поддержку Украины».
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