Путин рассказал рабочим концерна «Калашников» про любовь к ближнему

Президент России Владимир Путин назвал одним из важнейших жизненных принципов любовь к ближнему, сообщает пресс-служба Кремля.



Такое заявление глава государства сделал на встрече с рабочими концерна «Калашников». «Любить нужно ближнего своего – это самая главная традиция. Важнее ничего нет», — отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, от этого чувства зависит многое, в том числе материальное состояние.

В ноябре 2014 года Путин, выступая по итогам заседания Русского географического общества (РГО), заявил, что смысл жизни заключается в любви. Тогда президент призвал также укреплять преданность семье и Отечеству. При этом в ходе ежегодной пресс-конференции, которая состоялась в декабре 2014 года, глава государства заявил, что с любовью у него все в порядке. В мае 2015 года Путин рассказал, что для него счастье — в возможности заниматься любимым делом и добиваться выдающихся результатов.