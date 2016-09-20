Правительство установило размер поощрений российским паралимпийцам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев установил размер выплат для российских паралимпийцев, недопущенных Международным паралимпийским комитетом до Игр в Рио-де-Жанейро, но принявших участие в «альтернативных» соревнованиях в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить денежное вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, или по результатам международных соревнований, на которых осуществлялся отбор на указанные игры, в размере: 4 миллиона рублей — за золотую медаль; 2,5 миллиона рублей — за серебряную медаль; 1,7 миллиона рублей — за бронзовую медаль», — говорится в документе.

Всероссийские соревнованиях в Подмосковье прошли 8-9 сентября в учебно-тренировочных центрах «Новогорск» и «Озеро Круглое». Альтернативные Паралимпийские игры было решено проводить в России после того, как российским спортсменам было отказано принять участие в Паралимпиаде в Рио из-за обвинений некоторых спортсменов в применении запрещенных препаратов.

Ранее президент России Владимир Путин вручил российским паралимпийцам почетные грамоты. Церемония награждения прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.