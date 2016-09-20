Слоны и мамонты занимались межвидовым скрещиванием

Извлечение ДНК из останков давно вымерших животных заставило ученых пересмотреть свои взгляды на эволюционную историю слонов.

Современные слоны разделяются на три вида: индийский слон (Elephas maximus) и два африканских слона – лесной (Loxodonta cyclotis) и саванный (Loxodonta africana). Разделение африканских слонов, изначально считавшихся единым видом, было окончательно подтверждено только в 2010 году.

По ископаемым находкам ученые предполагали, что предком нынешних индийских слонов был прямобивневый слон (Paleoloxodon antiquus), обитавший в Европе и вымерший около 100 тысяч лет назад. Однако генетический анализ показал, что прямобивневый слон был ближе к африканским слонам, причем скорее к лесным, чем к саванным. Также генетики установили, что в прошлом различные слоны не раз скрещивались с мамонтами.

Об открытии было объявлено на Седьмом международном симпозиуме по биомолекулярной археологии в Оксфорде. Команду ученых, исследовавших геном прямобивневого слона, возглавили эволюционный генетик Элефтериа Палкопулу (Eleftheria Palkopoulou) и популяционный генетик Дэвид Рейх (David Reich) из Гарвардской медицинской школы, а также Михаэль Хофрайтер (Michael Hofreiter) из Потсдамского университета. Образцы ДНК были извлечены из двух бивней возрастом 120 тысяч лет, найденных на территории Германии.

Палкопулу и ее коллеги продемонстрировали также геномы других вымерших животных, в том числе четырех шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) и, впервые в истории, полные геномные последовательности мамонта Колумба (Mammuthus columbi) и двух американских мастодонтов (Mammut americanum). Исследователи нашли доказательства того, что многие из этих видов скрещивались. Прямобивневые слоны скрещивались как с индийскими слонами, так и с мамонтами. Два вида африканских слонов, гибриды которых известны и сейчас в некоторых районах Демократической Республики Конго, похоже, скрещивались в далеком прошлом. Палкопулу и ее коллеги надеются установити, когда происходили эти скрещивания.

Геном прямобивневых слонов, секвенированный учеными, не поставил рекорда древности. Он принадлежит ДНК из останков лошади возрастом между 560000 и 780 000 годами, которые были найдены в мерзлоте в канадской Арктике. Но эти образцы были самыми старыми из тех, что выделены из останков, находившихся в теплом климате. Еще несколько лет назад такое казалось невозможным, поэтому рассказ об исследовании был встречен учеными с благоговением.