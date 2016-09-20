Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 сентября 2016, вторник, 12:03
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
20 сентября 2016, 11:41
биология генетика ДНК мамонты млекопитающие палеонтология эволюция

Слоны и мамонты занимались межвидовым скрещиванием

Прямобивневый слон, реконструкция
Прямобивневый слон, реконструкция
Wikimedia Commons

Извлечение ДНК из останков давно вымерших животных заставило ученых пересмотреть свои взгляды на эволюционную историю слонов.

Современные слоны разделяются на три вида: индийский слон (Elephas maximus) и два африканских слона – лесной (Loxodonta cyclotis) и саванный (Loxodonta africana). Разделение африканских слонов, изначально считавшихся единым видом, было окончательно подтверждено только в 2010 году.

По ископаемым находкам ученые предполагали, что предком нынешних индийских слонов был прямобивневый слон (Paleoloxodon antiquus), обитавший в Европе и вымерший около 100 тысяч лет назад. Однако генетический анализ показал, что прямобивневый слон был ближе к африканским слонам, причем скорее к лесным, чем к саванным. Также генетики установили, что в прошлом различные слоны не раз скрещивались с мамонтами.

Об открытии было объявлено на Седьмом международном симпозиуме по биомолекулярной археологии в Оксфорде. Команду ученых, исследовавших геном прямобивневого слона, возглавили эволюционный генетик Элефтериа Палкопулу (Eleftheria Palkopoulou) и популяционный генетик Дэвид Рейх (David Reich) из Гарвардской медицинской школы, а также Михаэль Хофрайтер (Michael Hofreiter) из Потсдамского университета. Образцы ДНК были извлечены из двух бивней возрастом 120 тысяч лет, найденных на территории Германии.

Палкопулу и ее коллеги продемонстрировали также геномы других вымерших животных, в том числе четырех шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) и, впервые в истории, полные геномные последовательности мамонта Колумба (Mammuthus columbi) и двух американских мастодонтов (Mammut americanum). Исследователи нашли доказательства того, что многие из этих видов скрещивались. Прямобивневые слоны скрещивались как с индийскими слонами, так и с мамонтами. Два вида африканских слонов, гибриды которых известны и сейчас в некоторых районах Демократической Республики Конго, похоже, скрещивались в далеком прошлом. Палкопулу и ее коллеги надеются установити, когда происходили эти скрещивания.

Геном прямобивневых слонов, секвенированный учеными, не поставил рекорда древности. Он принадлежит ДНК из останков лошади возрастом между 560000 и 780 000 годами, которые были найдены в мерзлоте в канадской Арктике. Но эти образцы были самыми старыми из тех, что выделены из останков, находившихся в теплом климате. Еще несколько лет назад такое казалось невозможным, поэтому рассказ об исследовании был встречен учеными с благоговением.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.