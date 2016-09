СМИ сообщили о росте числа сторонников Путина в США

Все больше американцев высказывают свои симпатии президенту РФ Владимиру Путину и заявляют, что считают его сильным лидером. Об этом сообщает The Financial Times‎ со ссылкой на результаты опроса, проведенного YouGov и The Economist.

18% опрошенных республиканцев сообщили, что считают сильным лидером Барака Обаму, в то время как Путина назвали сильным лидером 85% респондентов.

Два года назад к российскому президенту негативно относились 66% участников опроса из числа республиканцев, сейчас — всего 27%.

Среди тех, кто поддерживает Дональда Трампа, поклонников Путина еще больше — каждый третий участник опроса заявил, что относится к нему положительно.

Многим опрошенным американцам импонируют решительные действия Путина в Сирии и его борьба с экстремизмом в мусульманских регионах России. Кроме того, многие считают его единственным мировым лидером, который выделяется на общем фоне. Особую симпатию вызывают его действия в интересах страны и нежелание «церемониться» с противниками.

Некоторые участники опроса похвалили российского президента за его позицию в конфликте с Украиной и назвали правильным «утверждение права на контроль России на постсоветском пространстве».