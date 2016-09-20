Украина признала выборы в Госдуму РФ нелегитимными

Верховная Рада Украины признала нелегитимными прошедшие к конце прошлой недели выборы в Госдуму РФ. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте украинского парламента.

«Не признавать легитимность выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», — постановлении Верховной Рады.

Проект разработан и внесен фракцией «Народного фронта». Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата, передает телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что фракция партии «Народный фронт» внесла в Верховную Раду предложение о признании прошедших 18 сентября 2016 года выборов в Госдуму России нелегитимными из-за проведения голосования в Крыму.