СМИ сообщили об увольнении 21 преподавателя РГГУ

21 сотрудник Института психологии имени Выготского при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) уволились из-за несогласия с действиями руководства вуза, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник.

По информации собеседника, заявления об увольнении подали заведующие кафедрами психологии личности, психологического консультирования, психологического проектирования, социальной и юридической психологии, психологии познания, нейро- и патопсихологии, Центра кросскультурных исследований. В результате половина кафедр института осталась без руководства и будет вынуждена закрыться.

16 сентября сообщалось о том, что институт по собственному желанию покинули 12 ведущих преподавателей из-за несогласия с политикой руководства вуза.

Конфликт в РГГУ начался в марте 2016 года после прихода на пост ректора Евгения Ивахненко. Сотрудники института жаловались, что новое руководство сократило целый ряд преподавателей, после чего нагрузка на оставшихся специалистов резко возросла, причем им якобы пытались навязать непрофильные дисциплины. 29 марта стало известно, что из института были уволены профессора-консультанты Юрий Манн, Нина Павлова, Вадим Гаевский, Николай Федоров, Владимир Дыбо. Однако Евгений Ивахненко эту информацию опроверг.