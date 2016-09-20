В московской школе №57 сменилось руководство

В школе №57 в Москве после сообщений о домогательствах педагога к ученицам сменилось руководство. член управляющего совета школы Илья Ноткин написал на своей странице в Facebook, что директором школы назначен бывший руководитель лицея №1581 Александр Тверской, его заместителем и научным руководителем – бывший проректор Российской экономической школы Андрей Бремзен.

Новое руководство школы было утверждено на заседании управляющего совета. Отмечается, что Тверской будет выполнять административные функции, работать с документами и контактировать с правоохранительными органами, а Бремзен займется в школе «содержательной работой».

При этом Бремзен отмечает, что сам не может стать директором школы, поскольку не имеет соответствующей аттестации, однако намерен получить ее со временем и стать «полноценным директором».

Напомним, 1 сентября Следственный комитет России организовал проверку сообщений о сексуальных отношениях педагога школы №57 с ученицами, о которых якобы в течение 16 лет знали другие сотрудники школы. 6 сентября в школе сменился директор.