Севастополь вышел в лидеры голосования за символы новых купюр ЦБ

Севастополь лидирует в ходе голосования на финальном этапе отбора символов для новых банкнот Банка России в 200 и 2 тысячи рублей, сообщается во вторник на сайте регулятора.

Как отмечает Центробанк, Севастополь поддержали 143,9 тысячи человек. Ближайшим конкурентом оказалась Казань, за которую проголосовали 141,3 тысячи человек. Таким образом, разница составила всего 2,5 тысячи голосов.

Третье место занимает Волгоград (141 тысяча голосов), четвертое — Сочи (137,5 тысячи голосов). Пятое и шестое место занимают символы Дальнего Востока и Иркутск соответственно. При этом первое и шестое места разделяют всего 11 тысяч голосов. Общее количество проголосовавших, по последним данным, составило 1,2 млн человек.

В ходе голосования лидеры активно сменяются. Так, 16 сентября лидером в голосовании был Волгоград, Севастополь занимал второе место, а Казань — пятое.