Верховный суд отказался рассматривать жалобу экс-главы Петрозаводска на отставку

Верховный суд Российской Федерации принял решение отказать в рассмотрении жалобы бывшего мэра Петрозаводска Галины Ширшиной на решение о ее отставке. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — цитирует материалы агентство.

Сама Ширшина заявила, что ожидала подобного решения. При этом экс-глава Петрозаводска отметила, что в случае противоположного решения суда ее возвращение на прежний пост было бы затруднительным поскольку «остался бы всего год и нет команды».

Ширшина была избрана на должность главы Петрозаводска в 2013 году.

25 декабря 2015 года депутаты городского совета Петрозаводска путем голосования приняли решения об отставке мэра Галины Ширшиной. По мнению депутатов глава Петрозаводска не справилась со своими полномочиями.

Ранее городской суд Петрозаводска подтвердил законность отставки Галины Ширшиной. Позднее Верховный суд Карелии принял такое же решение.