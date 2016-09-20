Глава Минздрава вновь оказала первую помощь пассажиру самолета

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оказала первую помощь пассажирке самолета, следовавшего из Москвы в Нью-Йорк, сообщает Life со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседника сайта, во время полета одной из пассажирок стало плохо, члены экипажа задали вопрос, нет ли на борту врача. Скворцова «подошла очень быстро, начала оказывать помощь», рассказал очевидец.

Спустя некоторое время пассажирке стало лучше, «но, видимо, что-то серьезное, поэтому самолет посадили». Лайнер совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге.

Напомним, Вероника Скорцова не в первый раз оказывает медицинскую помощь в экстренной ситуации. В августе 2013 года министр, направляясь в пострадавший от наводнения Хабаровский край, оказала медицинскую помощь пассажирке самолета. В июле того же года Скворцова оказала первую помощь сотруднику Администрации президента, которому стало плохо.

Глава российского Минздрава – нейрореаниматолог по специальности.