Скворцову представят к награде за спасение пассажирки самолета
Министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову хотят представить к награде за оказание медицинской помощи пассажирке на борту самолета, летевшего в Нью-Йорк, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Фургала.
Во время интервью с депутатом журналисты НСН выступили с предложением наградить министра. Сергей Фургал поддержал эту идею, заявив, что Скворцова совершила не просто серьезный поступок, а подвиг, который надо отметить.
«Я в понедельник буду в Москве, и мы этот вопрос обязательно поднимем», — пообещал он. «Наши министры — не просто чиновники, но еще и высококлассные специалисты, знающие свое дело, и это очень хорошо», — подчеркнул глава думского комитета по охране здоровья.
В интервью RT глава Минздрава рассказала подробности оказания медпомощи женщине на борту самолета Москва — Нью-Йорк. По словам министра, во время поездок и перелетов ей часто приходится обращаться к своем опыту работы реаниматологом. «Наверное, пятый или шестой, когда мне пришлось подключиться», — уточнила она.