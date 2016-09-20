Скворцову представят к награде за спасение пассажирки самолета

Министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову хотят представить к награде за оказание медицинской помощи пассажирке на борту самолета, летевшего в Нью-Йорк, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Фургала.

Во время интервью с депутатом журналисты НСН выступили с предложением наградить министра. Сергей Фургал поддержал эту идею, заявив, что Скворцова совершила не просто серьезный поступок, а подвиг, который надо отметить.

«Я в понедельник буду в Москве, и мы этот вопрос обязательно поднимем», — пообещал он. «Наши министры — не просто чиновники, но еще и высококлассные специалисты, знающие свое дело, и это очень хорошо», — подчеркнул глава думского комитета по охране здоровья.

В интервью RT глава Минздрава рассказала подробности оказания медпомощи женщине на борту самолета Москва — Нью-Йорк. По словам министра, во время поездок и перелетов ей часто приходится обращаться к своем опыту работы реаниматологом. «Наверное, пятый или шестой, когда мне пришлось подключиться», — уточнила она.

Скворцова также рассказала, что у женщины, которой стало плохо на борту, пульс едва прощупывался, а давление было фактически на нуле. «Это могла быть либо кратковременная остановка сердца, либо какие-то острые нарушения сердечного ритма, которые привели к инсульту», — отметила глава Минздрава. По ее словам, через 20–25 минут больная пришла в сознание, восстановилась речь, они смогли с ней пообщаться.