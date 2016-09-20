В ЦУПе определили новую дату запуска «Союза МС-02» с экипажем МКС

Отмененный запуск пилотируемого корабля «Союз МС-02» с экипажем новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) состоится 1 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя NASA в российском Центре управления полетами (ЦУП).

«Вчера состоялось заседание госкомиссии, на котором было принято решение о старте "Союза" 1 ноября», — цитирует агентство слова источника.

17 сентября Роскосмос сообщил о переносе на неопределенный срок запуска с космодрома Байконур космического корабля, который был намечен на 23 сентября.

В российском космическом агентстве сообщили, что, по предварительным данным, в системе взаимодействия орбитального корабля с ракетой-носителем произошел сбой. Окончательно причину отмены старта должна была сформулировать специально созданная комиссия. Позже в космической отрасли уточнили, что старт «Союза» к МКС пройдет не раньше октября.