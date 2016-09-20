Премьер Швеции опроверг наличие «секретной российской угрозы»

Премьер-министр Швеции Стефан Левен опроверг предположения, что растущая военная угроза со стороны России спровоцировала решение о размещении 150 военнослужащих на острове Готланд. Об этом сообщает Local.

На минувшей неделе издание Dagens Nyheter сообщило, что размещение контингента с опережением в графике связано именно с угрозой стране со стороны России и что вся информация об этом засекречена.

Однако Левен, который в настоящее время находится в Нью-Йорке на открытии сессии генеральной Ассамблеи ООН, сообщил, что его неправильно поняли.

«Я уже говорил раньше, и могу повторить, прямой военной угрозы Швеции нет», — подчеркнул шведский премьер.

19 сентября СМИ сообщили о росте угрозы со стороны России, суть которой может быть рассекречена исключительно по решению правительства и относится к классу совершенно секретных. Якобы именно поэтому военное руководство Швеции приняло решение ускорить возвращение военных в часть на Готланде, которое было запланировано к лету 2017 года.