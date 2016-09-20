SWIFT разработала новый способ борьбы с хакерами

Международная система платежей SWIFT поможет своим клиентам избежать мошенничества. Об этом сообщается на официальном сайте SWIFT.

SWIFT объявила о введении нового инструмента, призванного улучшить уже существующие механизмы борьбы с мошенниками. Начиная с декабря 2016 года, пользователи системы будут получать ежедневные отчеты с целью проверки подлинности платежных поручений.

Отчеты будут предоставляться через отдельный канал. В случае доступа посторонних к терминалу пользователи системы SWIFT получат эту информацию. При этом ежедневные отчеты будут включать в себя также информацию о возможных рисках.

По утверждению разработчиков системы, отчеты помогут быстро идентифицировать возможные попытки мошенничества, а также предотвратить любые несанкционированные переводы.