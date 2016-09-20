Путин наградил девочку из лагеря на Сямозере

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом медалью «За спасение погибавших» награждается Юлия Король – 12-летняя школьница, оказавшаяся в числе пострадавших при трагедии на карельском Сямозере. ведомственной медалью «За спасение погибающих на водах». Госнаграда вручена с формулировкой «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

Напомним, в июне во время шторма на озере перевернулись лодки с отдыхавшими в местном лагере детьми, в результате 14 детей погибли. Юлия Король во время шторма спасла нескольких тонувших сверстников.

Ранее девочку наградил глава МЧС Владимир Пучков – он присвоил школьнице ведомственную медаль «За спасение погибающих на водах».