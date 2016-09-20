ООН подтвердила многочисленные жертвы обстрела гуманитарного конвоя в Сирии

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что во время обстрела совместного конвоя ООН и сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо погибли и получили ранения множество людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его письменное заявление.

О'Брайен заявил, что если удар по автоколонне был нанесен намеренно, этот акт будет считаться военным преступлением.

«Известие о нападении на конвой ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в городе Урем эль-Кубра на северо-востоке от Алеппо, вызывает отвращение и ужас. По первоначальным сообщениям, множество людей были убиты или получили серьезные ранения, включая добровольцев из Красного полумесяца», — сказано в письменном заявлении представителя генсека ООН.

О'Брайен решительно осудил инцидент, подчеркнув, что не находит оправдания или объяснения нападению на гуманитарную миссию, о которой были заранее предупреждены все стороны конфликта в Сирии. Он сообщил, что в результате обстрела погибли 12 сотрудников миссии ООН, и призвал немедленно расследовать происшедшее.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что с 19:30 до 20:00 19 сентября боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» (другое название запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра») подвергли массированному обстрелу позиции правительственных войск и жилые кварталы юго-запада Алеппо.