Сирийская армия при поддержке ВКС РФ отразила наступление боевиков на Алеппо

19 сентября сирийские военные при поддержке ВКС России отбили крупное наступление боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» в районе Алеппо, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Террористы обстреляли юго-запад Алеппо, им удалось вытеснить правительственные войска и отряды народного ополчения с южных окраин квартала Аль-Шкейф, взяв под временный контроль участок дороги «Кастелло».

Однако сирийская армия при поддержке российской авиации отразила наступление. По имеющейся информации террористы потеряли четыре танка, три боевых машины пехоты и девять пикапов, на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы. Всего в ходе боев погибли около ста боевиков.