20 сентября 2016, 08:55
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ отразила наступление боевиков на Алеппо
19 сентября сирийские военные при поддержке ВКС России отбили крупное наступление боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» в районе Алеппо, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
Террористы обстреляли юго-запад Алеппо, им удалось вытеснить правительственные войска и отряды народного ополчения с южных окраин квартала Аль-Шкейф, взяв под временный контроль участок дороги «Кастелло».
Однако сирийская армия при поддержке российской авиации отразила наступление. По имеющейся информации террористы потеряли четыре танка, три боевых машины пехоты и девять пикапов, на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы. Всего в ходе боев погибли около ста боевиков.
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