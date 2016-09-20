Правительство РФ предложило отдать бедным регионам часть собранных налогов

Правительство РФ готовит предложение о перераспределении части региональных налогов на прибыль в малообеспеченные субъекты Федерации, пишет «Коммерсантъ».

Такое предложение будет содержаться в документе под названием «Основы государственной политики регионального развития до 2025 года», который представят на рассмотрение президенту России. Сам механизм перераспределения налога на прибыль был предложен на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в середине сентября.

В настоящее время ставка регионального налога на прибыль составляет 20%, два процентных пункта из нее закреплены за федеральным бюджетам, в то время как все остальное достается регионам. По данным издания, правительство предлагает на три года централизовать в федеральный бюджет один процентный пункт ставки налога. Полученные от этого деньги 117 миллиардов рублей будут разделены на три части, основная часть в размере 84 миллиардов рублей пойдет на дополнительные дотации бедным регионам России. 20 миллиардов предлагается направить в виде грантов «динамично развивающимся территориям». Оставшиеся 13 миллиардов центр оставит себе для компенсации выпадающих доходов.

По данным издания, перераспределение доходов в первую очередь произойдет за счет Москвы. В перераспределении прибыли также могут участвовать и другие регионы с высокими показателями по прибыли — ХМАО, Тюменская область, Сахалин, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Вместе с этим правительство предлагает стимулировать динамично развивающиеся территории дополнительными субсидиями.