Путин объявил Яровой благодарность за заслуги в законотворчестве

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность председателю комитета Госдумы шестого созыва по безопасности и противодействию коррупции Ирине Яровой. Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодарность Ирине Яровой объявлена за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю работу.

Напомним, Яровая совместно с сенатором Виктором Озеровым разработала пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»). Согласно этим законам, с 1 июля 2018 года операторы связи обязуются хранить в течение трех лет все данные о фактах совершения звонков и передачи сообщений своими абонентами. Содержание звонков и сообщений полагается хранить 6 месяцев. Интернет-провайдеры должны хранить указанные данные в течение года.