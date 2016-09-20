В Минобороны разглядели грузовик террористов рядом с обстрелянным гумконвоем

Рядом с гуманитарным конвоем ООН, который попал под обстрел при доставке гумпомощи в Сирию, двигался грузовик террористов с крупнокалиберным минометом. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, ссылаясь на видеозапись российского беспилотника, сообщает «Интерфакс».

Конашенков отметил: «На видео хорошо видно, как вместе с этой автоколонной террористы перебрасывают пикап с прицепленным минометом большого калибра. <…> Неясно, правда, кто кого прикрывает: миномет - автоколонну с волонтерами "белых касок" или все же наоборот? И самое главное, куда исчез этот миномет возле конечного пункта следования автоколонны и по кому вел огонь во время ее стоянки и разгрузки?».

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Алеппо обстрелу подвергся совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного полумесяца. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что множество людей были убиты или получили серьезные ранения. Погибли, в частности, не менее 12 сотрудников ООН.

В Госдепартаменте США заявили, что пересмотрят координацию с Россией по сирийскому вопросу, поскольку «пункт назначения этого конвоя был известен сирийскому режиму и Российской Федерации. Несмотря на это, гуманитарные работники были убиты, пытаясь обеспечить помощь сирийским гражданам».

Однако в Минобороны России отвергли обвинения в причастности к обстрелу конвоя.