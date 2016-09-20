США раскрыли информацию об употреблявших в Рио запрещенные препараты

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт рассказал об употреблении спортсменами сборной США запрещенных веществ. Об этом пишет US News.

Тайгарт сообщил, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро около 3% американских спортсменов получили терапевтические исключения и употребляли запрещенные препараты с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Всего в сборную США на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро вошли 558 спортсменов, 15 из которых получили официальное разрешение на употребление запрещенных лекарств. При этом имена спортсменов не раскрываются.

Напомним, хакеры группы Fancy Bears опубликовали на своем сайте уже четыре части документов из взломанной базы данных WADA. В документах содержатся имена спортсменов, с разрешения и ведома WADA употреблявших препараты, которые входят в список запрещенных и причисленных к допингу.