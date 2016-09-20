«ВКонтакте» запустила сервис денежных переводов через сообщения

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила услугу денежных переводов через сообщения пользователей без банковских реквизитов, сообщает РБК со ссылкой на полученное от пресс-службы уведомление.

Техническую сторону службы будут обеспечивать банк ВТБ 24, «МультиКарта» и процессинг Mail.Ru Group.

Теперь через «ВКонтакте» можно будет перевести суммы размером от 100 рублей до 75 тысяч рублей. Комиссия за отправку средств с карт Visa составит 1% от суммы перевода, но не менее 40 рублей. С обладателей карт Mastercard и Maestro до конца 2016 года комиссия за отправку переводов взиматься не будет.

Для перевода средств пользователю соцсети необходимо привязать к аккаунту карту, с которой будут списываться средства. Номер карты получателя не нужен, получив сообщение о переводе, он сам укажет, куда зачислить перевод. Время перевода средств — от нескольких минут до нескольких дней. Если в течение пяти дней получатель не подтвердит принятие перевода, средства вернутся к отправителю.

Пока пользователи соцсети могут переводить деньги через диалоги «ВКонтакте» на сайте и в официальных приложениях для Android и Windows Phone. Владельцам iPhone придется дождаться обновления, пока же они могут только получать деньги.