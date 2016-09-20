США наложили на ВТБ штраф в 5 млн долларов за фиктивные сделки

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила банки ВТБ и «ВТБ Капитал» в совершении фиктивных сделок по фьючерсным контрактам и потребовала выплаты штрафа размером 5 млн долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Комиссии удалось выяснить, что с декабря 2010 года по июнь 2013 года оба банка провели на Чикагской товарной бирже более ста торговых сделок по фьючерсным контрактам на сумму около 36 млрд долларов, говорится в сообщении.

Так как зарегистрированный в Великобритании «ВТБ Капитал» на 94% принадлежит одноименному холдингу и на 100% ВТБ, валютные риски на «ВТБ Капитал» не вносились. Банк хеджировал риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам, чем сторонние компании. Зарегистрированный в России ВТБ свои риски хеджировать через свопы не мог.

Комиссия по торговле приняла во внимание сотрудничество ВТБ и «ВТБ Капитал» во время расследования при установке размера штрафа.