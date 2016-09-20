ВТБ объяснил штраф в США изменениями правил на бирже

Биржевые сделки, за которые был оштрафован ВТБ, до недавнего времени никаких претензий не вызывали, сообщает пресс-служба группы ВТБ.

Пересмотр правил торгов на Чикагской бирже и запрет на адресные операции внутри одной группы появился совсем недавно, отмечается в сообщении.

Комиссия по торговым операциям признала, что все проведенные ВТБ операции соответствуют порядку существовавшей на тот момент рыночной практики. Однако, из-за изменения правил, работа ВТБ группы была признана некорректной. Однако банк был оштрафован на минимально возможную сумму.

Ранее стало известно, что комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила банки ВТБ и «ВТБ Капитал» в совершении фиктивных сделок по фьючерсным контрактам и потребовала выплаты штрафа размером 5 млн долларов.