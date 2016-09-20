Российские хоккеисты обыграли североамериканцев на Кубке мира

Сборная России по хоккею обыграла команду молодых звезд Северной Америки на групповом этапе Кубка мира, пишет «Р-Спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:3. Голы забили Владислав Наместников (30-я минута), Никита Кучеров (31), Евгений Кузнецов (34) и Владимир Тарасенко (36). Со стороны североамериканцев были результативны Оскар Мэттьюс (6), Морган Райли (38) и Райан Нюджент-Хопкинс (44).

22 сентября Россия сыграет заключительный матч группового этапа с Финляндией. Североамериканская команда 21 сентября встретится со сборной Швеции.

Первый матч россиян, со сборной Швеции, завершился победой скандинавской команды.

В ходе подготовки к Кубку российская сборная дважды с переменным успехом сыграла с чешской командой — счет 4:3 и 1:2. Канада дважды сыграла с американцами со счетом 2:4 и 5:2. Ранее российские хоккеисты проиграли канадцам в овертайме в заключительной выставочной игре перед Кубком мира со счетом 3:2.