Защита Захарченко пожаловалась на незаконную прослушку

Адвокат полковника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко Юрий Новиков обратился с жалобой в прокуратуру Москвы на проведение оперативно-разыскных мероприятий. Об этом пишет РБК.

По версии защиты, прослушивание разговоров Захарченко, которое легло в основу обвинения, проводилось ФСБ без соответствующих судебных разрешений.

«Мы подали жалобы на возбуждение уголовного дела, требуем признать его незаконным. Также мы подали жалобы в прокуратуру Москвы жалобы на проведение обыска в двух квартирах, в их число не входит обыск в квартире сестры Захарченко», — цитирует Новикова агентство РИА Новости.

Таким образом, защита задержанного врио главы управления «Т» ГУЭБиПК обжаловала возбуждение против него уголовного дела.

Напомним, полковник полиции Дмитрий Захарченко был задержан 8 сентября по подозрению в получении взятки в размере 7 млн рублей. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.