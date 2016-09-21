СКР установил место взрыва на борту разбившегося в Египте А321

Специалисты следственного комитета России (СКР) о ходе расследования крушения российского самолета А321 в небе над Синаем установили место взрывного воздействия на фюзеляж разбившегося лайнера. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что место взрывного воздействия на фюзеляж лайнера было установлено и зафиксировано следственной группой СКР после осмотра результатов натуральной выкладки фрагментов самолета A321 в аэропорту Каира. Также следователи установили области последующего разрушения фюзеляжа. О каком месте идет речь, в ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что обломки А321 «Когалымавиа» начали исследовать по российской методике. Собранные на земле обломки собрали в ангаре в международном аэропорту Каира, составив из них контур лайнера. После создания объемной выкладки части фюзеляжа, анализа баллистической, трассологической и других экспертиз специалисты попытаются определить место закладки бомбы.

Ранее египетские власти отрицали вероятность взрыва на борту аэробуса, поэтому расследование катастрофы было сосредоточено на изучении записей черных ящиков.