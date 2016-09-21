Росфинмониторинг счел вывоз капитала через банки признаком развитой экономики РФ

Заместитель главы Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что незаконный вывоз капитала из России производится только через банковские каналы. Он считает, что вывоз физлицами наличных сумм никакого вреда принести не может, пишет РИА Новости.

Ливадный подчеркнул, что вывоз наличных — это не та проблема, которая является вызовом российской экономической системе.

«Мы не Таджикистан и не Африка, мы — развитая экономика, у нас весь вывод капитала идет через банковские каналы. Поэтому относительно ввоза и вывоза наличных, хотя конечно последние события заставляют задуматься, но все-таки хочется верить, что это был частный случай, хотя попытка вывоза не фиксировалась», — отметил он.

Под последними событиями замглавы имел в виду обнаружение склада с 8,5 млрд рублей в разной валюте на квартире сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко.