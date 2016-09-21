Правительство ФРГ опровергло бомбардировку конвоя в Сирии с воздуха

Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер заявила, что правительство ее страны не располагает данными об акте бомбардировки гуманитарного конвоя ООН в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

«У правительства нет собственных верифицированных данных о том, кто несет ответственность за произошедшее», — сказала она.

20 сентября заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что во время обстрела совместного конвоя ООН и сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо погибли и получили ранения множество людей. В частности, погибли 12 сотрудников ООН.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг нанесение авиаударов по гуманитарному конвою ООН.

Позже, ссылаясь на видеозапись российского беспилотника, он сообщил, что рядом с гуманитарным конвоем ООН, который попал под обстрел при доставке гумпомощи в Сирию, двигался грузовик террористов с крупнокалиберным минометом.

21 сентября СМИ сообщили, что американские военные чиновники утверждают, что гуманитарный конвой под Алеппо разбомбили российские самолеты Су-24.