Мемория. Юз Алешковский

21 сентября 1929 года родился Юз Алешковский, писатель и бард.

Личное дело

Юз Алешковский (настоящее имя Иосиф Ефимович Алешковский, 87 лет) родился в Красноярске, в семье военного. Детство провел в Москве. В 1940 году вместе с военной частью отца находился в Латвии. Во время войны семья уехала в эвакуацию в Омск, где Юз «успел влюбиться в одноклассницу буквально за месяц до зверского указа Сталина о раздельном обучении двух полов». Переболев туберкулезом, вернулся в столицу «здоровенным верзилой — победителем палочек Коха, умеющим стряпать супы, колоть дрова, растить картошку, а также тайно ненавидеть вождя, с такой непонятной жестокостью прервавшего романтические общения мальчиков с девочками».

В 1947 году был призван на флот, служил в Сибири, в 1950 году за нарушение дисциплины получил четыре года лагерей. Рассказывал: «Я был обыкновенным уголовником, матросом, подсевшим за угон в пьяном виде легковой машины секретаря крайкома партии для того, чтобы не опоздать на поезд, везший меня на корейскую войну, но я об этом еще не знал. Я сидел по двум статьям: за хулиганство, то есть угон автомобиля в хулиганских целях, и за сопротивление морским патрулям».

В 1953 году освободился по амнистии в связи со смертью Сталина, работал на стройке, затем водителем на целине. Вернувшись в 1955 в Москву, был шофером «аварийки» в тресте «Мосводопровод». Работа с графиком сутки через трое позволила заняться литературным трудом. Алешковский писал детские книги, сценарии для кино и телевидения, с 1965 года литературный труд стал его работой.

«Поначалу я писал детские и юмористические рассказы, — вспоминал писатель, — этим я стал зарабатывать, бросил шоферствовать. Стал профессиональным писателем, ко времени отъезда из Союза зарабатывал очень приличные деньги».

В 1970-х годах были изданы его детские книги «Кыш, Двапортфеля и целая неделя» (1970) и «Кыш и я в Крыму» (1975). Также написал сценарии детских фильмов «Вот моя деревня» (1972), «Кыш и Двапортфеля» (1974), «Что с тобой происходит?» (1975).

Тогда же стал известен в интеллигентских кругах как автор-исполнитель «лагерных» песен «Советская пасхальная», «Лесбийская», «Песня о Сталине», «Окурочек». Параллельно писал повести и рассказы, касавшиеся запретных для советской литературы тем — лагерной жизни, фальши советского строя. Отличительной особенностью этих произведений стало использование мата.

«Русский мат спасителен для меня лично в той зловонной камере, в которую попал наш могучий, свободный, великий и прочая и прочая язык. Загоняют его в передовые статьи, в постановления, в протоколы допросов, в мертвые доклады на собраниях, съездах, митингах и конференциях, где он постепенно превращается в доходягу, потерявшего достоинство и здоровье, вышибают из него Дух!» — говорит герой его романа «Рука».

В 1979 несколько «лагерных» песен Алешковского вышли в самиздатовском альманахе «Метрополь», затем были опубликованы в США. После этого в том же году он был вынужден эмигрировать: вместе с женой и пасынком уехал в США, где живет по сей день.

В США были опубликованы написанные ранее романы и повести: «Кенгуру» (1981), «Маскировка» (1980), «Рука» (1980), «Синенький скромный платочек» (1982), «Смерть в Москве» (1985), «Блошиное танго» (1986) и другие. Также писатель сотрудничал с американским «Радио Свобода».

К концу перестройки произведения Алешковского увидели свет и в СССР. В 1996 году в России вышло собрание его сочинений в трех томах.

В 2001 Алешковский был удостоен Новой Пушкинской премии «за творчество, создаваемое писателем с 50-х годов, сделавшее его одной из ведущих личностей русской литературы XX века». В 2011 году получил Русскую премию за «Маленький тюремный роман».

Чем знаменит

С Андреем Битовым перед отъездом (1979). Фото: yuz.ru

Классик советской и российской эмигрантской прозы. Сюжеты его произведений, как правило, анекдотичны, к примеру, в «Николае Николаевиче» (1980) главный герой — московский вор, которого приняли на работу в НИИ в качестве донора спермы. А в книге «Кенгуру» (1975) герой становится невольным участником секретной операции КГБ, из-за чего попадает в тюрьму по обвинению в изнасиловании кенгуру в зоопарке.

Алешковский — автор нескольких детских книг («Кыш, Двапортфеля и целая неделя», 1970; «Кыш и я в Крыму», 1975) и сценариев к детским кинофильмам.

Визитной карточкой Алешковского-барда является «Песня о Сталине», известная как «Товарищ Сталин, вы большой ученый…».

О чем надо знать

Юз Алешковский женат вторым браком. Его первой супругой была филолог-африканист Ирина Никифорова. В браке в 1967 году родился сын Алексей Алешковский — телевизионный продюсер и режиссер.

В 1976 году женился во второй раз. Его супруга Ирина Алешковская (род. 1953) —профессор отделения славистики Уэслианского университета, расположенного в городе Мидделтаун, штат Коннектикут. Сами супруги живут в соседнем городе Кромвель. У Ирины Алешковской есть сын от первого брака Даниэль (род. 1972).

Брат Юза Алешковского — историк-медиевист и археолог Марк Алешковский, его сын Петр Алешковский (род. 1957) — известный писатель, теле- и радиоведущий.

Прямая речь

О работе и отдыхе («Комсомольская правда», сентябрь 2012): «Я, будучи свободным художником, часто ходил по редакциям, и редактора, завидев меня, печально говорили так: "Ну все! Работе п...ц! Алешковский пришел!" И так оно и было. Тут же бежали за водкой и начинались беседы. Я всегда был заводилой и этим горжусь».

Об эмиграции и творчестве (там же): «Я живу давно в Америке, но писал все время о России, потому что живу жизнью России. Об Америке я не написал ни одного рассказа. <…> Я в молодости лабал на аккордеоне и даже учили играть на гитаре, но явился ангел и сказал: "Не надо идти в артисты, сопьешься". И видимо он меня спас. Я влюбился в прозу и живу с ней в союзе много лет. Первую песню написал в лагере в 20 лет. 15 лет уже пишу один роман. Но недавно перечитал и понял, что написал г...но. И надо переписывать. А это очень трудно. Но это как с близкой и любимой дамой, ссоришься, миришься и все равно любишь ее».

Об учителях (газета «Русский базар», ноябрь 2001):

— Ваши литературные предшественники? Что вы скажете о Михаиле Зощенко?

— Люблю его безумно. Это один из моих учителей, и если я смею говорить о каком-то с ним литературном родстве, то — по отношению к слову, языку, к речи человека из толпы, усредненного обывателя. Ну а духовно я считаю себя одним из учеников Достоевского. Это писатель, без которого я не был бы личностью. Я мог бы назвать еще несколько своих учителей, в частности, Пушкина, но Достоевский — любимый учитель. Из современных писателей назову Андрея Платонова. Жизнь его была трагической: смерть любимого сына, заражение от него туберкулезом, полная неизвестность при жизни.

О мате («Известия», декабрь 2009): «Мне плевать, что я считаюсь матерщинником. В литературе я пользуюсь матом только тогда, когда он мне художественно необходим. Заглянул однажды в книжку одного журналиста, где он с пренебрежением пишет про меня: детский писатель-матерщинник. "Ну и идиот", — думаю. Причем, если бы он это сказал не обо мне, я бы подумал то же самое, поскольку суждение это поверхностное».

6 фактов о Юзе Алешковском

За время эмиграции так и не выучил английский. «Когда мы приехали в Штаты, я сказал жене, которая знала английский, но отказалась меня учить: "Давай я сяду в тюрьму на полгода и выйду оттуда американским писателем Джозефом Конрадом". Она, естественно, этому моему идиотскому плану воспротивилась, и я остался без языка», — рассказывал писатель «Известиям».

Первой публикацией Алешковского в СССР после его отъезда стали тексты его песен «Личное свидание», «Окурочек», «Песня о Сталине», вышедшие в «Новом мире» в декабре 1988 года.

Строки «Товарищ Сталин, вы большой ученый — в языкознанье знаете вы толк» отсылают к статьям Сталина «Марксизм и вопросы языкознания. Относительно марксизма в языкознании» и «К некоторым вопросам языкознания. Ответ товарищу Б. Крашенинниковой», опубликованным в «Правде» в 1950 году.

В 1995 году выпустил альбом «Окурочек» со своими песнями, в записи диска помог Андрей Макаревич.

В 2001 году был одним из подписавших письмо в защиту телеканала НТВ.

Живет в штате Коннектикут, в частном доме. В одном из интервью 2009 года рассказывал: «Мы живем в деревне, точнее, в лесу. Между Бостоном и Нью-Йорком».

Материалы о Юзе Алешковском:

Биография в Википедии

Биографические справки на «Хроносе»

Биография на сайте Peoples.ru

Автобиография на сайте Yuz.ru

Факты о писателе на сайте «Вечерней Москвы»