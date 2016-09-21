Губернатор Югры уволила своего заместителя Путина

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре освобожден от занимаемой должности заместитель губернатора Алексей Путин. Об этом сообщается на едином официальном сайте государственных органов ХМАО.

Чиновник отстранен от должности с 20 сентября текущего года.

В сообщении отмечается, что в ведении Путина находились департаменты здравоохранения, культуры, образования и молодежной политики, социального развития, физической культуры и спорта, а также служба по делам архивов. Теперь эти органы временно будет контролировать глава департамента финансов — замгубернатора Вера Дюдина.