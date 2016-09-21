Дженнифер Энистон объяснила кармой развод Питта и Джоли

Американская актриса Дженифер Энистон прокомментировала предстоящий развод своего бывшего супруга Брэда Питта с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на осведомленный источник.

«Да, это ваша карма», — заявила Энистон.

По словам источников, Дженнифер Энистон не питает какой-либо неприязни к бывшему мужу, однако это не означает, что она не может быть довольной, узнав о предстоящем разводе Питта.

Энистон всегда чувствовала, что в конце концов с ними что-то случится, и не чувствовала, что Джоли была действительно той, с кем должен был остаться Брэд Питт. При этом Дженнифер считала Анджелину слишком сложной для Питта. Энистон желает всего самого лучшего Брэду Питту и желает ему удачи, говорят источники Us Weekly.

Напомним, актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон поженились летом 2000 года. После пяти лет совместной жизни их брак распался. Уже в 2006 году Брэд Питт официально подтвердил отношения с Анджелиной Джоли, и пара объявила, что ждет совместного ребенка. Питт и Джоли поженились во Франции в августе 2014 года.

Накануне адвокат голливудской актрисы Анджелины Джоли Роберт Оффер подтвердил, что актриса подала заявление о разводе с актером Брэдом Питтом. Сообщалось, что причиной разрыва отношений стали непримиримые разногласия с Питтом в подходе к воспитанию детей.

Сам американский актер огорчен разводом с Джоли и просит журналистов не трогать их детей во время бракоразводного процесса, сообщалось ранее.