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21 сентября 2016, 11:37
астрономия образование Ольга Васильева школа

Васильева вернет в школы астрономию

Ольга Васильева старалась говорить "за всё хорошее"
Ольга Васильева старалась говорить "за всё хорошее"
Фото Н. Деминой

Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что вернет изучение астрономии в школы. Об этом сообщает ТАСС.

Она сообщила, что вернет изучение этого предмета по часу в неделю. Васильева уточнила, что пока не знает, за счет чего астрономия вернется в школьную программу, но подчеркнула, что это обязательно произойдет.

Васильева также сообщила, что не видит необходимости в возвращении в школы начальной военной подготовки.

«Те навыки, которые давали на этом уроке, сейчас есть на ОБЖ, начиная с самых младших классов. Не вижу необходимости для введения этого Сейчас, возможно, и не научат разбирать автомат, но все остальное есть на ОБЖ», — сообщила министр.

Ранее Ольга Васильева предложила ввести в школьное расписание уроки ритмики и усилить трудовое воспитание.

Кроме того, она пообещала усовершенствовать экзамены по ЕГЭ.

«Понятно, что мы будем идти по пути ЕГЭ. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что пределу совершенства быть не может. Но я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, будет отшлифовываться то, что уже есть, в частности сокращение тестовой части», — заявила она.

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