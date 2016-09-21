Пресс-служба президента Киргизии рассказала о состоянии его здоровья

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев чувствует себя нормально. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы.

«Состояние здоровья президента нормальное. Сегодня он уже сделал заявление», — цитирует агентство пресс-службу президента Киргизии.

Также сообщается, что Атамбаев находится в Турции и проходит там медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что глава Киргизии не поехал на 71-ю сессию Генеральной Ассамблеи ОО в Нью-Йорке из-за проблем с сердцем. Позже появилась официальная информация о том, что Атамбаев ушел в краткосрочный отпуск по медицинским показаниям. Накануне стало известно, что президент госпитализирован в Турции.