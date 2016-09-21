На посольство Израиля в Турции совершено нападение

Вооруженный 30-сантиметровым ножом злоумышленник попытался ворваться в посольство Израиля в Анкаре. Об этом сообщает Нaberturk.

Охране посольства пришлось открыть огонь, в результате чего злоумышленник был ранен в бедро.

При нем не было найдено документов, выдающих его связь с какими-либо организациями. 38-летний мужчина, по предварительной информации, страдает психическим расстройством.