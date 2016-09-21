21 сентября 2016, 14:35
На посольство Израиля в Турции совершено нападение
Вооруженный 30-сантиметровым ножом злоумышленник попытался ворваться в посольство Израиля в Анкаре. Об этом сообщает Нaberturk.
Охране посольства пришлось открыть огонь, в результате чего злоумышленник был ранен в бедро.
При нем не было найдено документов, выдающих его связь с какими-либо организациями. 38-летний мужчина, по предварительной информации, страдает психическим расстройством.
Ankara'da Israil Buyukelciligine Allahuekber diyen meczubun saldirisi 21sept 2016 #ankara_ israelEMBASSY pic.twitter.com/Qfm3w3bxl5— kara korsan (@herongoruntusu) 21 сентября 2016 г.
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