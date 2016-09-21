В ВЭБе началось сокращение персонала

ВЭБ в рамках оптимизации бизнес-процессов проводит сокращение персонала, сообщает ТАСС со ссылкой в пресс-службе госкорпорации.

«В банке проводится работа по оптимизации бизнес-процессов в целом, направленная на повышение эффективности работы организации. Это, естественно, отражается на оптимизации расходов и предусматривает оптимизацию штатной численности. При этом, в большей степени это касается бэк-офиса», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ВЭБ.

В госкорпорации подчеркнули, что мероприятия, связанные с сокращением численности персонала, будут проведены в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Ранее HeadHunter опросил российских работодателей об их планах на нынешний год — и выяснил, что каждая четвертая (23%) компания в стране планирует сокращение штата. При этом 54% работодателей ожидают, что 2016 год для них будет сложнее предыдущего.