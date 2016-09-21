Глава разведки США возложил ответственность на Россию за хакерские атаки

Глава национальной разведки США Джеймс Клеппер возложил ответственность за кибератаки на Демократическую партию на Россию. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«В России существует традиция вмешиваться в выборы — как в свои, так и в другие», — цитирует издание Клеппера.

При этом мотивы РФ для главы нацразведки США остаются неясными, однако он отметил, что подобные инциденты могут подорвать доверие американцев к выборам в целом.

По мнению Клеппера, Россия проводит подобные кибератаки с 1960-х годов.

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер уже выступал с подобными обвинениями в адрес Российской Федерации. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на серверы Демократической партии США.

Напомним, что компьютерные сети Демократической партии США подверглись кибератаке в июле 2016 года.