Минобороны сообщило об ударном беспилотнике коалиции в районе атаки на гумконвой

Беспилотник Predator, способный атаковать наземные цели, находился в районе обстрела гуманитарного конвоя под Алеппо 19 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Полит.ру».

«Минобороны России располагает данными контроля воздушной обстановки», — приводятся в пресс-релизе слова официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

По информации российских военных, беспилотник международной коалиции взлетел с турецкой авиабазы Инджирлик. Аппарат вошел в район обстрела гуманитарного конвоя за несколько минут до инцидента и покинул местность спустя полчаса. При этом беспилотник находился на высоте 3,6 тысяч метров и передвигался со скоростью 200 км/ч.

«Хочу подчеркнуть, что, как и в случае с трагедией в Дейр-эз-Зор 17 сентября, когда в результате авиаудара коалиции погибли и были ранены более 200 человек, мы не делаем голословных выводов. Вопрос, с какой целью этот беспилотник находился в данной точке в нужное время и какие задачи там выполнял, знают его владельцы», — говорится в заявлении Конашенкова.

Ранее в Минобороны РФ разглядели грузовик террористов с крупнокалиберным минометом рядом с обстрелянным гумконвоем.

21 сентября представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что «коалиция, возглавляемая США, не летала в этом районе близ Алеппо в Сирии, где был нанесен удар по гуманитарному конвою», его слова цитирует РИА Новости.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на представителей американских властей, знакомых с разведданными США, сообщило, что два самолета Су-24 ВКС России находились в воздухе в том районе и в то самое время, когда с воздуха был нанесен удар по гуманитарному конвою ООН в Сирии. Из этого американская сторона сделала вывод, что именно Россия несет ответственность за случившееся.