Эксперт Алексей Муравьев: Запрет «Аум Синрикё» не имеет отношения к религии

Запрет японской секты «Аум Синрикё» в России не имеет отношения к религии, так как эта организация была запрещена как террористическая. Об этом в беседе с «Полит.ру» сказал Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент ВШЭ, зав. секции Ближнего Востока Школы востоковедения, комментируя сообщения о решении Верховного суда России на этот счет.

«Чтобы поговорить об особенностях «Аум Синрикё», стоило бы, конечно, обращаться к религиоведам-японистам. Но если это религиозное объединение запретили как террористическое, если его признали террористической организацией, то к религии этот запрет отношения не имеет.

Если я правильно помню, «Аум Синрикё» запрещена в Японии, а лидер ее давно сидит, он приговорен к пожизненному заключению. Почему она запрещена именно сейчас в России, я не знаю. Возможно, у этой секты в нашей стране есть какие-то адепты, но насколько серьезна ситуация, сказать пока не могу.

Насколько я помню, у нас в стране религиозные организации прежде не запрещали как террористические. Из такого сорта организаций я могу вспомнить только исламские. Ну, у нас была запрещена ИГИЛ», – сказал Муравьев.

О том, что Верховный суд России запретил деятельность «Аум Синрикё» в стране, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры, стало известно вечером 20 сентября. Заседание суда прошло в закрытом режиме.