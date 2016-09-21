Эксперт Георгий Чижов: Позиция Турции по Крыму не зависит от ее отношений с Россией

Позиция Турции по Крыму остается неизменной вне зависимости от отношений с Россией, так как Турции важно сохранить свое влияние на крымских татар. Такое мнение «Полит.ру» высказал Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий», комментируя заявление президента Турции в ходе встречи с президентом Украины.

«Эта позиция Турции была неизменной и в 2014 году, после перехода Крыма в состав России. Она не менялась ни когда Россия поссорилась с Турцией, ни когда они примирились. Это постоянная позиция; собственно, после определенной смены курса — попытки переворота в Турции — Эрдоган уже делал подтверждения, в том числе и лично президенту Порошенко, о том, что в отношениях Украины и Турции ничего не меняется.

Тут еще надо иметь в виду, что у Турции особые отношения с крымско-татарской общиной. Крымские татары ориентируются не только на Украину, но и на Турцию тоже, и это очень существенный момент. Конечно, вне зависимости от отношений с Россией и вне зависимости от реальных действий публичная позиция Турции не может быть другой: она должна сохранить свое влияние на крымских татар.

Особых поводов для того, чтобы вновь огласить эту позицию, думаю, сейчас нет. Просто сейчас весь мир пытается понять, что поменялось в отношениях Турции с другими странами за последние месяцы, и именно в связи с этим время от времени турецкий лидер обозначает некоторые важные векторы. Ну, а этот конкретный вектор — как раз самый стабильный, если брать турецкую политику последних лет», — объяснил Чижов.

О неизменности позиции Турция по Крыму и намерении «оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности», президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщается на сайте президента Украины, Эрдоган подчеркнул, что Турция будет поддерживать Украину «как в двустороннем, так и многостороннем измерениях» и что «возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции».