Экспертиза «Полит.ру»: Политологи пытаются объективировать данные по голосованию за ЕР

В ряде регионов голосование на парламентских выборах показало результат, значительно отличающийся от результата выборов в Госдуму в 2011 году.

Анализ изменений в голосовании за «Единую Россию» в сравнении с выборами 2011 года с разбивкой по регионам сделал политолог Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика». Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Давайте напишу последний пост с анализом голосования за ЕР по регионам и на этом все? Если только не доберусь до анализа голосования в крупных городах.

Итак. Динамика мест регионов по голосованию за ЕР в сравнении с выборами 2011 года.

-56 мест. Коми (падение с 20-го места в 2011 году до 76-го из 83-х в 2016-м)

-42. Москва (35-77) и Челябинская область (30-72)

-36. Астраханская область (21-57)

-33. Амурская область (33-75)

-29. Омская область (53-82)

-23. Алтайский край (60-83)

-22. Забайкальский край (44-66), Хакасия (51-73)

-21. Бурятия (33-54)

-20. Хабаровский край (58-78)

-19. Курганская область (40-59)

-17. Марий Эл (25-42)

-15. Еврейская АО (34-49)

-14. Башкортостан (10-24)

-12. Республика Алтай (24-36)

-11. Тульская область (18-29), Якутия (32-43)

-9. Чукотский АО (11-20)

-7. Тюменская область (15-22)

-6. Ингушетия (3-9), Ивановская область (50-56)

-5. Вологодская область (75-80)

-4. Камчатский край (37-41), Магаданская область (47-51)

-3. Тамбовская область (13-16), Сахалинская область (45-48), Томская область (59-62), Кировская область (71-74)

-2. Мордовия (2-4), Карачаево-Черкесия (4-6)

-1. Северная Осетия (12-13), Красноярский край (63-64)

0. Чечня (1), Тыва (5), Кабардино-Балкария (7), Белгородская область (26), Карелия (79)

+1. Санкт-Петербург (68-67), Костромская область (82-81)

+2. Адыгея (19-17), Иркутская область (70-68), Новосибирская область (73-71)

+3. Ставропольский край (31-28), Калужская область (48-45)

+4. Дагестан (6-2), Калмыкия (14-10), Краснодарский край (22-18), Удмуртия (38-34), Ульяновская область (41-37), Новгородская область (69-65)

+5. Татарстан (8-3), Саратовская область (16-11).

+6. Курская область (36-30), Ханты-Мансийский АО (46-40), Тверская область (56-50)

+7. Ненецкий АО (67-60), Приморский край (76-69).

+8. Ростовская область (27-19), Воронежская область (29-21), Калининградская область (61-53)

+9. Кемеровская область (17-8), Пензенская область (23-14), Пермский край (64-55)

+11. Владимирская область (57-46), Оренбургская область (72-61)

+12. Чувашия (43-31)

+13. Брянская область (28-15), Ярославская область (83-70)

+14. Свердловская область (77-63)

+15. Псковская область (62-47)

+16. Нижегородская область (39-23)

+17. Орловская область (55-38)

+22. Самарская область (54-32), Мурманская область (80-58)

+24. Липецкая область (49-25)

+25. Рязанская область (52-27)

+26. Смоленская область (65-39)

+29. Архангельская область (81-52)

+33. Волгоградская область (66-33)

+34. Московская область (78-44)

+39. Ленинградская область (74-39)

Как обычно, я не знаю, высокое голосование за ЕР регионам сейчас во зло или во благо. Просто пытаемся объективировать, насколько это возможно. Крыма и прочих нет – иначе количество мест съедет. Оговорюсь, что 2011 год брал по статье из Википедии – и там могут быть неточности, так что можно пытаться перепроверять», – написал Виноградов.

Политолог Евгений Минченко, председатель Комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью, прокомментировал его наблюдения так:

«Интересный анализ динамики мест регионов по результату "Единой России".

Хочу обратить внимание на несколько аномально продвинутых регионов:

- Иркутская область, улучшившая результат при губернаторе-коммунисте. Заслуга мэров крупных городов;

- Оренбургская область. Уровень политической конкуренции значительно вырос, оппозиция имела все возможности для агитации, админресурс не использовался, однако динамика позитивная. Заслуга губернатора и сильных кандидатов-одномандатников. Ну и оппозиция себя раскрыла в полный рост. Местный жириновец-депутат Госдумы Катасонов, претендовавший на роль "главного оппонента губернатора", оказался "бумажным тигром", проиграв в 2 с лишним раза депутату Заксобрания в одномандатном округе. Лидер "Справедливой России" Фролов, выступавший на подтанцовках у ЛДПР, утопил рейтинг своей партии и проиграл даже собственные выборы по округу в Заксобрание;

- Свердловская область. Заслуга того умного человека, который придумал схему по примирению областной и городской группировок и переходу Тунгусова в администрацию губернатора;

- Пермский край. Заслуга АП, которая вынудила губернатора Басаргина координировать усилия с "группой Скриванова". Результат мог бы быть лучше, если бы не зачастую иррациональная игра админресурса против отдельных кандидатов от ЕР в Госдуму и ЗС, которые не нравились краевым властям;

- Московская область, ситуация в которой рассматривалась под лупой оппозиционерами, но при этом показавшая позитивную динамику с точки зрения открытости и минимизации административного ресурса . Заслуга губернатора и ряда локальных лидеров мнений, потянувших за собой рейтинг партии.»

Напомним, на выборах, состоявшихся 18 сентября 2016 года «Единая Россия», по данным ЦИК, набрала 54,2% голосов. Вместе с голосами одномандатников она получила в парламенте подавляющее большинство мест.