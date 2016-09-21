Эксперт Никита Белоголовцев: Бывших спортсменов часто привлекают на «декоративные» должности

Бывших спортсменов часто привлекают на непонятые, «декоративные» должности, по факту же они работают «живыми легендами», но реальными руководителями становятся редко. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал спортивный журналист Никита Белоголовцев, комментируя информацию о назначении экс-капитана сборной России по футболу Романа Широкова советником министра физкультуры и спорта Московской области.

«С Широковым история довольно логичная: бывшие спортсмены в нашей административной системе часто становятся либо формальными, либо фактическими спортивными или какими-то иными чиновниками. В этой связи самая забавная и обсуждаемая история последних дней – это избранный депутатом ЗакСа в Питере 21-летний футболист Борис Сысоев, сын, если не ошибаюсь, лыжницы Егоровой, куда более известной, чем он сам.

Привлечение спортсменов в самых разных ролях во власть – не новость. При этом спортсмены редко становятся не то что успешными, а просто даже сколь-нибудь реальными руководителями. Хороших примеров довольно мало: вспоминается вот работающий в Нижнем Новгороде бывший баскетболист, многократный чемпион России Сергей Панов. Он сначала командовал нижегородским баскетбольным клубом, а затем и всем спортом в регионе. По факту, это гораздо чаще декоративные должности, которые есть просто для проформы, для общественной поддержки.

В принципе, участие бывших спортсменов в том или ином виде руководства для тимбилдинга или просто для поддержания традиции – это нормальная и правильная практика. Если мы обратимся к лучшей в мире, с моей точки зрения, менеджерской системе – американской спортивной, – то увидим, что у любой команды в штабе всегда есть несколько "легенд" с какой-нибудь неясно звучащей должностью вроде "специальный ассистент штаба". А по сути, человек работает "живой легендой".

Роман Широков в Подмосковье действительно может работать "живой легендой", потому что это действительно один из самых заметных российских футболистов последнего десятилетия, и он сам из Подмосковья, он в свое время там играл. В этом отношении нет никаких вопросов. Просто всегда очень важно понимать, чем человек будет заниматься. Если ты берешь его "живой легендой" – о'кей, это нормально. Советники для того и нужны, чтобы "легендами" работать. Другое дело – если берешь человека чем-то реально руководить. Ну... это не всегда дает результат. Есть случаи как успешные, так и полностью провальные.

Нужно просто всегда смотреть, чем человек занимается реально, какая у него команда. Если Роман Широков будет в Подмосковье работать "лицом" какой-то сформированной административной команды, будет ездить по открывающимся футбольным полям и читать мотивационные речи – а с ораторским искусством у Широкова все в порядке – это одна история. А совершенно другая – если недавно закончивший играть футболист назначается руководителем просто потому, что это же Роман Широков. Это, конечно, гораздо хуже», – сказал Никита Белоголовцев.

О том, что бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков станет советником министра физкультуры и спорта Московской области, стало известно вечером 20 сентября. Как сообщает ТАСС, Широков будет развивать молодежный футбол в области.