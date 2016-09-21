Экспертиза «Полит.ру»: Отмена налога для самозанятых – серьезная альтернатива росту налогов

Временное освобождение самозанятого населения от уплаты налогов и взносов – прекрасная инициатива, альтернативная ранее предлагавшемуся увеличению налогов. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказала Наталья Корниенко, заведующий лабораторией развития налоговой системы Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, комментируя предложения президента России.

«Здесь есть множество аспектов. Это предложение само по себе выглядит серьезной альтернативой тем предложениям, которые мы слышали в последние дни – это предложения об увеличении ставок НДС, увеличении ставок подоходного налога, увеличении налогов и сборов в Фонд оплаты труда. И, конечно, в условиях сокращающейся экономики количество людей, которые становятся самозанятыми, все растет.

Но хотелось бы отметить, что людям, которые заявятся как самозанятые и не будут уплачивать налоги, все равно (такова международная практика при таких инициативах) нужно будет подавать некую отчетную декларацию о том, что они ведут такую деятельность. И как только льготный период, этот мораторий на уплату налогов, истечет, этим гражданам, которые уже будут стоять на учете и администрироваться налоговой службой, останется только перейти к уплате тех налогов, которые будут назначены. Либо же закрыть свое дело, если они посчитают это нужным – или если налоги, которые будут назначены через два года, покажутся им чрезмерными или лишающими дохода, такими, что деятельность уже не будет прибыльной.

Так что это нужно понимать. И все же это, безусловно, очень позитивная инициатива. Особенно учитывая, что сейчас изыскивают все возможные источники доходов бюджета. Такая льгота могла бы помочь регионам в части снижения расходов на выплаты нетрудозанятому населению», – сказала Наталья Корниенко.

Предложение освободить самозанятых граждан от уплаты налогов и обязательных взносов на два года президент России Владимир Путин сделал 21 сентября на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По его словам, эта идея не раз обсуждалась на форумах «Единой России» и на площадках ОНФ.

Он уточнил, что обсудил предложение и с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и подчеркнул, что, решаясь на такую меру, «следует исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством». «Если это необходимо, следует внести и соответствующие поправки в законодательство», – приводит информационное агентство «Интерфакс» слова Путина.

Глава государства добавил, что в настоящий момент миллионы россиян самостоятельно работают в самых разных сферах, и неслучайно эта деятельность не всегда легальна.

«Люди просто вынуждены оставаться в тени, чтобы не сталкиваться с бюрократией, с поборами, постоянными проверками, да и с нагрузками, может быть, избыточными для этого вида деятельности», – считает Путин.