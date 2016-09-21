США пообещали Украине 1 млрд долларов кредитных гарантий

США предоставят Украине миллиард долларов кредитных гарантий. Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Джо Байденом в своем Facebook.

«Украина получит 1 миллиард долларов кредитных гарантий. Об этом договорились на встрече с Вице-президентом Джозефом Байденом», — заявил Порошенко.

Ометим, ранее Киев получил третий кредитный транш от Международного валютного фонда. Его размер составил миллиард долларов. Теперь Украине положены гарантии не только от Вашингтона, но и от ЕС в размере 600 миллионов евро.