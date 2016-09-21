Бывшего президента Бразилии да Силва обвинили в коррупции и взятках

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвиняется в коррупции и отмывании денег. Как сообщает ВВС, суд дал разрешение на начало уголовного преследования.

Следствие считает, что да Силва создал схему для получения денег через компанию Petrobras и получил взяток на сумму 1,11 млн долларов. Чтобы отмыть деньги, он купил и отремонтировал квартиру. Строительные работы проводила компания, также вовлеченная в коррупционный скандал.

Обвинение предъявлено жене да Силвы и еще шести чиновникам.

Экс-президент Бразилии свою вину отрицает и называет следствие «фарсом».

Да Силва был президентом страны с 2003 по 2011 годы и является одним из самых популярных кандидатов на выборы главы страны в 2018 году. Однако после привлечения к ответственности его преемницы Дилмы Русеф его популярность несколько снизилась. Судимость помешает да Силва принять участие в выборах 2018 года.