Сирийский военный самолет разбился к северу от Дамаска

В Сирии к востоку от Дамаска потерпел крушение сирийский военный самолет. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, пока неизвестно, стала ли причиной падения самолета поломка или атака террористов.

Между тем телеканал Al Jazeera передает, что самолет потерпел крушение в районе Эль-Каламун после того, как был сбит террористами из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В настоящий момент судьба экипажа самолета неизвестна, власти Сирии никак не комментируют инцидент.