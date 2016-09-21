Анджелина Джоли назвала Питта плохим отцом

Американская актриса Анджелина Джоли заявила, что ее супруг Брэд Питт опасен для их детей, и назвала его плохим отцом, сообщает TMZ.

По ее словам, Питту сложно управлять своим гневом, который еще больше усиливается при употреблении алкоголя и запрещенных препаратов.

СМИ сообщили, что американский актер узнал о намерении супруги развестись лишь за день до подачи заявления. Питт просил Джоли оформить развод без огласки ради детей. Однако ввиду сложившихся обстоятельств Питт попросил журналистов не трогать их детей во время бракоразводного процесса. Дом супругов на Голливудских холмах окружен фотографами, полицейские патрулируют периметр.

Адвокат Анджелины Джоли Роберт Оффер подтвердил, что актриса подала заявление о разводе с Питтом. Сообщалось, что причиной разрыва отношений стали непримиримые разногласия с супругом в подходе к воспитанию детей.

Сам американский актер огорчен разводом с Джоли.